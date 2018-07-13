В Екатеринбурге закрывается единственный в городе музей конструктивизма

Причина — непосильная аренда. Формально квартира необычной формы продолжит существовать, за счет со-арендаторов, но из-за нехватки средств содержать постоянную экспозицию не получится. О закрытии основатель и хранитель музея написал в соцсетях. Теперь в двухэтажной квартире ячеечного типа будут лишь курсы живописи и мастерская дизайнера одежды. Придется убрать часть экспонатов, связанных с историей конструктивизма в Екатеринбурге, в частности, фрагменты снесённого на Уралмаше кинотеатра «Темп». Напомним, конструктивистский дом на улице Малышева спроектировал архитектор Моисей Гинзбург. Небольшая двухэтажная квартира необычной формы сама по себе была интересна для посетителей, но не настолько, чтобы окупить аренду. Погулять по дому Гинзбурга теперь можно только виртуально.