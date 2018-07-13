В Екатеринбурге презентовали документальный фильм «Революция — западня для России»

Премьеру специально приурочили к православному фестивалю «Царские дни». Сценарий авторы картины писали, основываясь на архивных документах МИДа Японии и Библиотеки конгресса США. Многие впервые представлены общественности. Режиссер утверждает: причина первой русской революции вовсе не в экономических и социальных проблемах внутри страны. По убеждению автора это — результат конструирования механизмов «цветной» революции того времени. У каждого зрителя сегодня была возможность познакомиться с автором фильма — Фонд святой Екатерины организовал творческую встречу сразу после показа