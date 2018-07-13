Сгоревший грузовик, угрозы и политика: скандалы избирательной кампании

Неужели в город вернулись лихие методы из 90-х годов?

Сгоревший грузовик, угрозы и политика. Похоже, что избирательная кампания в городскую думу Екатеринбурга становится не то что жаркой — а обжигающе горячей. В ход идут отнюдь не парламентские методы, а политические технологии превращаются в уголовные преступления. Неужели в город вернулись лихие методы из 90-х годов?

Также в разделе Политика

Последние пошли: прием документов на должность главы Екатеринбурга завершается
05.07.2018
Последние пошли: прием документов на должность главы Екатеринбурга завершается
В Екатеринбурге завершается прием документов на пост мэра
03.07.2018
В Екатеринбурге завершается прием документов на пост мэра
Итоги праймериз на двух участках признали недействительными
06.06.2018
Итоги праймериз на двух участках признали недействительными
Подкупы избирателей и драки: скандалы на праймериз
04.06.2018
Подкупы избирателей и драки: скандалы на праймериз
Вчера
Сгоревший грузовик, угрозы и политика: скандалы избирательной кампании