Сгоревший грузовик, угрозы и политика: скандалы избирательной кампании

Сгоревший грузовик, угрозы и политика. Похоже, что избирательная кампания в городскую думу Екатеринбурга становится не то что жаркой — а обжигающе горячей. В ход идут отнюдь не парламентские методы, а политические технологии превращаются в уголовные преступления. Неужели в город вернулись лихие методы из 90-х годов?