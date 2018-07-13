«Кирпичом по голове»: разборки пешехода и велосипедиста на Авиационной

Автохамство в городе перешло границы не только ПДД, но и уголовного кодекса

На Авиационной очевидцы сняли драку между пешеходом и велосипедистом — конфликт настолько обострился, что велобайкер взялся за подручные средства. На кадрах видно, как мужчина пытается остановить кровь на разбитой голове. Очевидцы рассказывают, что рана появилась в пылу ссоры — мол, велосипедист ударил прохожего кирпичом. Впрочем, орудие драки на видео не попало. Быть может, байкер просто сбил пешехода. Как бы то ни было, конфликт собрал вокруг множество зрителей — ведь разгорелся прямо на автобусной остановке. Что послужило причиной яростных разборок двух мужчин, остается только догадываться.

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«Кирпичом по голове»: разборки пешехода и велосипедиста на Авиационной