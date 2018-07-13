Долёвка перестанет быть для инвесторов рискованным делом

В связке покупатель-застройщик теперь появится два новых звена

Доля покупателей жилья вскоре перестанет быть горькой. Защитить их права и деньги должны новые поправки, одобренные Советом Федерации. Со следующего года взносы на будущие квартиры россияне станут отдавать не застройщику, а банку. Они будут поступать на специальные депозиты, так называемые, эскроу-счета.

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Долёвка перестанет быть для инвесторов рискованным делом