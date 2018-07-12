В Нижнем Тагиле 13-летнего подростка травмировали качели

Мальчик неудачно спрыгнул и получил по ногам

Происшествие на детской площадке в Нижнем Тагиле. 13-летнего подростка травмировала качель. Кроме того, что он спрыгнул неудачно, так еще и конструкция ударила мальчика по обеим ногам всей тяжестью — в качели в это время находилось несколько детей. Следователи сейчас проверяют управляющую компанию, в ведении который находится двор

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