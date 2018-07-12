В Екатеринбурге определились с программой празднования 295-летия города

Главный городской праздник состоится 18 августа и станет прелюдией к 300-летнему юбилею уральской столицы. Подготовку начали еще прошлой осенью. Организаторы задались целью испробовать на городских пространствах новый формат праздника. Они планируют разбить центр города на несколько тематических площадок, одна из которых — Исторический сквер — будет посвящена исключительно театру, другая — площадь 1905 года — музыке, танцевальной станет Октябрьская площадь, а площадкой с приставкой «арт» отрезок улицы 8-е марта от Ленина до Театра Эстрады. Хэдлайнером музыкальной площадки станет группа «Мумий Тролль». Финальная точка, уже по традиции, будет поставлена в ночном небе — только на один фейерверк власти города планируют потратить не менее пяти миллионов рублей. А центральным и самым красочным событием празднования станет настоящий карнавал, в нем примут участие профессиональные артисты со всего мира.