В Екатеринбурге начертили маршрут для гостей фестиваля «Царские дни»

Синяя линия объединяет достопримечательности, связанные с семьей последнего российского императора. Это сделано для удобства гостей фестиваля Царские дни, который стартует в выходные. Впрочем те, кто уже прошел по синей линии, остались в замешательстве от некоторых решений авторов маршрута. Так, неоднозначную реакцию вызвала фотозона.