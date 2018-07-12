Синяя линия объединяет достопримечательности, связанные с семьей последнего российского императора. Это сделано для удобства гостей фестиваля Царские дни, который стартует в выходные. Впрочем те, кто уже прошел по синей линии, остались в замешательстве от некоторых решений авторов маршрута. Так, неоднозначную реакцию вызвала фотозона.
В Екатеринбурге начертили маршрут для гостей фестиваля «Царские дни»
Всем известную красную линию теперь местами дублирует свеженанесённая – синяя
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В Екатеринбурге начертили маршрут для гостей фестиваля «Царские дни»