В Екатеринбурге начертили маршрут для гостей фестиваля «Царские дни»

Всем известную красную линию теперь местами дублирует свеженанесённая – синяя

Синяя линия объединяет достопримечательности, связанные с семьей последнего российского императора. Это сделано для удобства гостей фестиваля Царские дни, который стартует в выходные. Впрочем те, кто уже прошел по синей линии, остались в замешательстве от некоторых решений авторов маршрута. Так, неоднозначную реакцию вызвала фотозона.

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