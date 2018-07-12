Работники завода взбунтовались из-за суммы трансфера Роналду в Ювентус

Не всем в Италии приезд португальца пришелся по душе. Рабочие местного автозавода — спонсора «Ювентуса» — грозят забастовкой. Мол, негоже тратить сотни миллионов на футболиста, пренебрегая интересами тысяч работников автопрома. Об этой и других историях в рубрике «Футбольный обзор».