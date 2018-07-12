Пенсия не на горизонте: в свердловском парламенте обсуждают главную социальную реформу

После повышения пенсионного возраста самые «богатые» пенсионеры станут получать 34 тысячи рублей. Эту цифру озвучил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Между тем, в Свердловском пенсионном фонде говорят, что за счет поступающих средств не только рост пенсии сложно обеспечить, но даже их стабильную выплату