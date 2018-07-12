Льет как из ведра: сильные дожди парализовали движение на дорогах

Топит дворы, текут крыши, автомобилисты вынуждены дольше обычного добираться до работы. Осадки спровоцировали пробки: то машины столкнутся, то светофоры сломаются. Водители хотя бы не мокнут. А вот пешеходам приходится несладко. Зонты от ливней не спасают, а перейти многие затопленные улицы, не замочив ног, не получается.