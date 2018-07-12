День приоткрытых дверей в СИЗО: изолятор отмечает 190-летие

Местный СИЗО в честь 190-летия устроил экскурсию для журналистов. Сейчас это сложно представить, но когда-то изолятор стоял на окраине города и назывался поэтически — екатеринбуржским тюремным замком. За всю свою историю замок этот пустовал всего неделю — и вовсе не потому, что не было преступников. Оттуда не раз пытались бежать, но безуспешно. В один из последних случаев арестанты соорудили бронежилет из вещмешков и соли. И, похоже, перестарались с защитой.