Администрация приватизирует скандальные комбинаты питания

По заслугам ответила и Золушка. Городская администрация приватизирует скандально известный комбинат питания. Предприятие неоднократно становилось виновником массовых отравлений в школах города. Однако нарушения нашли не только на производстве, но и в документах МУПа. Так, в феврале на карантин пришлось закрыть 64-ую школу. Тогда у двадцати двух учеников врачи нашли кишечную инфекцию. Прокурорская проверка нашла на предприятии десятки нарушений. Из-за множества проблем в поставках школьного питания его директор лишился места. Сама же «Золушка» вскоре поменяет форму собственности. Из МУПа превратится в общество с ограниченной ответственностью. Однако все акции комбината будут принадлежать городу.