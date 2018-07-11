В квартире на Эльмаше рухнул потолок

Неожиданный выход на чердак образовался в одной из квартир. Посреди ночи там обрушились перекрытия. Огромный фрагмент потолка рухнул в гостиной. Только по счастливой случайности никто из жильцов не пострадал. Теперь до окончания ремонта хозяевам придется нести круглосуточное дежурство, охраняя жилище от посягательств с крыши. В управляющей компании считают, что в случившемся виноваты сами жители — они установили натяжной потолок, вот перекрытия и не выдержали дополнительной нагрузки.