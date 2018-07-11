Город будет не узнать: как изменятся скейт-парк и мост через Исеть

О необходимости перемен заговорили, когда было принято решение о строительстве на набережной Храма Святой Екатерины. Теперь перед проектировщиками стоит задача гармонично вписать церковь в городской пейзаж. Уже есть несколько вариантов. Так, согласно одному из самых реалистичных проектов, доминантой пространства напротив Белого дома должен стать будущий храм и скульптура небесной покровительницы Екатеринбурга, которые появятся здесь в 2023 году. Театральную площадь предлагают преобразовать в амфитеатр, а рядом построить крытый скейт-парк. Но самое важное — разработчики предлагают навести мосты с противоположным берегом: возвести пешеходную переправу через акваторию пруда. Стоит отметить, что это пока лишь идеи. Итоговый проект будет дорабатываться с учетом пожеланий горожан.