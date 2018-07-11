ИННОПРОМ народный: обзор самых увлекательных стендов

Город рванул на Иннопром. Сегодня на выставке — небывалое количество посетителей от мала до велика. Ведь посмотреть на инновации приглашают всех. Организованные экскурсии для детей, масса активностей, развлечений, угощений — посетители идут, словно в музей. Правда, это музей не прошлого, а будущего — в павильонах собраны последние научные достижения мировой промышленности