Окна не открывать, глубоко не дышать: Уктус задыхается из-за стихийной свалки

Жильцы частного сектора боятся экологической катастрофы

Частая картина на лестничной клетке многоквартирного дома: стоит, бывало, пакет с мусором, который сосед, быть может, утром отнесет на помойку. А может и не отнесет. И вынуждены все проходящие мимо на это смотреть и это нюхать. Но бывает и того хлеще: целые горы мусора вырастают прямо рядом с домом, откуда почему-то исчезли контейнеры. Такая ситуация разворачивается в нескольких микрорайонах Екатеринбурга. Жильцы частного сектора оказались буквально перед лицом экологической катастрофы

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