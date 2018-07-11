Наказали обидчиков: надзорные органы нагрянули к коллекторам

Они угрожали многодетной семье заразить детей СПИДом

После сюжета Главных новостей Екатеринбурга в гости к обидчикам нагрянули надзорные органы. Пострадавшие жалуются, что профессиональные взыскатели сначала донимали их звонками, а потом пригрозили заразить СПИДом детей. Коллекторскому агентству, очевидно, придется пересмотреть свои методы воздействия на должников, или закрыться. Но для начала ответить за то, что уже сказано. Записи разговоров и переписку в соцсетях сейчас изучают сотрудники прокуратуры

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Наказали обидчиков: надзорные органы нагрянули к коллекторам