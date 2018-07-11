Медь как ДНК цивилизации: стенд РМК на ИННОПРОМе

Самые интересные экспонаты

Цены на медь на Лондонской бирже металлов растут, начиная с апреля, максимальными темпами. Как говорят эксперты, на фоне снижения курса доллара это является позитивным фактором для сырьевых товаров. Что это за товары, как их производят и удается ли обходиться без выбросов опасных газов в атмосферу, можно узнать, оказавшись на одном из стендов ИННОПРОМа.

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