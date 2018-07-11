Краёв не видят: Росстандарт взялся за автозаправки

Федеральное агентство теперь будет жестко контролировать количество топлива, заливаемого в бензобаки

Совместно с Роскачеством агентство проверило три десятка автозаправок на территории страны. Мониторинг коснулся 95-го бензина. Он показал: в семидесяти шести процентах случаев АЗС недоливают купленное топливо. Средний недолив составил около пяти процентов. Причем на мелких и частных заправках мошенничали в ста процентах случаев. Так что шанс купить качественный бензин, похоже, есть только на крупных станциях. Как бы то ни было, Росстандарт решил серьезно бороться за права покупателей. Он предлагает признать заправочные колонки измерительной системой и разрешить надзорным органам проводить проверки на АЗС. Ну, а в случаях выявления недолива облагать владельцев заправок штрафами от 1 до 3 процентов годовой выручки

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