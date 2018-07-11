Паломники из Санкт-Петербурга прошли крестным ходом до Первоуральска

За 4 месяца пешеходы износили уже не одну пару обуви. Из 17 человек на финишную прямую вышли всего десять. В день верующие проходят по 35 километров. При этом 5-7 раз останавливаются на привал. Правда, отдыхают не больше десяти минут: пьют чай и идут дальше. Обед тоже четко по плану — 2 раза в день. В таком ритме паломники живут с 15 марта. В этот день они вышли из Царского села в Санкт-Петербурге. На старте их было почти в два раза больше, но длинный путь дался не всем — семь человек решили пересесть на транспорт. Оставшаяся группа до завтра пробудет в Первоуральске и снова отправится в дорогу — в Екатеринбург. Здесь они присоединятся к другим верующим, чтобы отметить Царские дни.