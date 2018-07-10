«Переоделись»: организаторы косплей-фестиваля отказались отдавать призы победителям

Среди потерпевших, в основном, несовершеннолетние

Конкурс для подражателей «КосплейШоу» прошел еще в начале мая. Но заслуженной награды победители не могут дождаться до сих пор. Подростки уже выслушали все возможные отговорки. Но организатор конкурса уверяет, что дети получили всё, о чем с ними договаривались: сцену, звук, гримерки. Денежных премий победителям никто не обещал.

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«Переоделись»: организаторы косплей-фестиваля отказались отдавать призы победителям