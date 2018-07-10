Осторожно, пираты: Джека Воробья не пустили на Иннопром

Мужчина в карнавальном костюме хотел встретиться с Министром торговли

Екатеринбург в эти дни продолжает оставаться центром сосредоточения российских и международных бизнес-решений и инновационных проектов. На выставке Иннопром ежедневно работают и находятся в качестве посетителей тысячи человек. Знакомиться с умными машинами посетители Иннопрома уже не стесняются — разглядывают вдоль и поперек и трогают руками. Например, здесь им предлагают заглянуть в будущее – поучаствовать в боях за цифровизацию российской промышленности.

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