На ВИЗе появится умный город

Проект ЭКСПО-парка в Екатеринбурге представили на ИННОПРОМе

Члены заявочного комитета ЭКСПО рассказали, как изменится Малый конный полуостров, если Екатеринбург получит право проведения выставки. Уже через семь лет ВИЗ может стать не только интеллектуальным, но и экологическим центром города. Уральский ЭКСПО парк может стать самым масштабным за всю историю выставки. Павильоны и жилые дома разместят на 600 гектарах. Здесь вырастут и развлекательные центры, и павильоны участников выставки. Причем и после нее пустовать помещения не будут. Так, в российском павильоне, по плану, появится музей истории России. На другой площадке будут изучать, как победить старение. Этот научный подход к наследию, уверены организаторы, поможет Екатеринбургу выиграть гонку за ЭКСПО. Ведь в Осаке планируют использовать ЭКСПО-парк как казино, а в Баку хотят открыть торговый центр.

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