Чемпион мира по футболу может определиться уже сегодня

Победителю матча Франция — Бельгия прочат и титул сильнейшей командой планеты

В ожидании главных матчей Мундиаля замерли футбольные болельщики по всему миру. Пока идет обратный отсчет, спортивные эксперты и любители подводят итоги предыдущих встреч — обсуждают тактику, выбранную участниками чемпионата, и их будущее. Так, к наставнику нашей сборной Станиславу Черчесову претензий нет — наоборот, его чуть ли не умоляют продолжить работу на своем посту. Между тем, на тренера уже заглядываются другие страны.

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