Чемпион мира по футболу может определиться уже сегодня

В ожидании главных матчей Мундиаля замерли футбольные болельщики по всему миру. Пока идет обратный отсчет, спортивные эксперты и любители подводят итоги предыдущих встреч — обсуждают тактику, выбранную участниками чемпионата, и их будущее. Так, к наставнику нашей сборной Станиславу Черчесову претензий нет — наоборот, его чуть ли не умоляют продолжить работу на своем посту. Между тем, на тренера уже заглядываются другие страны.