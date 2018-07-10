300-ПАРК: в Екатеринбурге представили проект нового зоопарка

План нового зоопарка, который станет сердцем масштабного проекта 300-ПАРК, презентовали на Иннопроме. Его построят к 300-летию Екатеринбурга в районе Новокольцовский. Согласно проекту, все климатические зоны будут объединены единым маршрутом. А среди новосельцев зверинца должны появиться более 70 видов животных, занесенных в Красную книгу.