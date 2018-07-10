21 километр пешком! Патриарх Кирилл пройдет от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы

Крестный ход пройдет в рамках фестиваля «Царские дни»

Ожидается, что во время фестиваля, посвященного годовщине расправы над семьей последнего российского императора, уральскую столицу посетят около ста тысяч верующих. Причем паломники в город приедут со всего мира. К царским дням священнослужители готовились долгие месяцы. Старания вылились в обширную программу — с ней уже можно ознакомиться на сайте фестиваля. Туристов планируют разместить прямо в центре города. Палаточный лагерь разобьют в сквере между Храмом и киноконцертным театром «Космос».

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