21 километр пешком! Патриарх Кирилл пройдет от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы

Ожидается, что во время фестиваля, посвященного годовщине расправы над семьей последнего российского императора, уральскую столицу посетят около ста тысяч верующих. Причем паломники в город приедут со всего мира. К царским дням священнослужители готовились долгие месяцы. Старания вылились в обширную программу — с ней уже можно ознакомиться на сайте фестиваля. Туристов планируют разместить прямо в центре города. Палаточный лагерь разобьют в сквере между Храмом и киноконцертным театром «Космос».