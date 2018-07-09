За ними будущее: самые необычные экспонаты ИННОПРОМа

ИННОПРОМ это то место, где инновационные идеи обретают форму: здесь можно увидеть, как будут выглядеть беспилотные комбайны или как управлять производством в Африке, находясь в любой точке мира. Именно поэтому главными героями выставки в который раз становятся роботы. На ИННОПРОМЕ показали, что умная машина даже в поликлинику вас может записать, представлены на выставке и механизированные футболисты. Но до сборной роботов еще далеко!