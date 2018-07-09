Вокруг света наощупь: незрячий путешественник отправился в турне вслепую

На сей раз Владимир Васкевич проедет через всю Россию автостопом

Владимир сделал остановку в родном Екатеринбурге, чтобы провести мастер-класс и презентовать свою книгу о странствиях. По словам путешественника, своей книгой он хочет вдохновить других особенных людей на приключения или, как минимум — заставить их выйти из дома. Даже блуждая в темноте, можно узнать много всего интересного — так, самому Владимиру помогают случайные встречные, которые разделяют с ним взгляды на мир. Вскоре необычный автостопер отправится в Тюмень — и приглашает последовать его примеру всех желающих. В помощь — его советы, собранные в книге. Издать её, кстати, было труднее, чем преодолеть тысячи километров.

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Вокруг света наощупь: незрячий путешественник отправился в турне вслепую