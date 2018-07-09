В Екатеринбурге стартовал ИННОПРОМ с корейским колоритом и русским размахом

Корея стала партнером проведения международной промышленной выставки

Всего на Иннопром приехали 600 предприятий из 20 стран мира. А в качестве гостей форум посетят представители 95 государств. Всю эту многонациональную компанию объединяет нынешняя тема выставки — цифровое производство. Не просто открытие выставки — настоящее шоу. Екатеринбург встречает Иннопром за сутки до старта. Мультимедийное шоу заявляет тему этого года — цифровое производство. А страна партнер, Республика Корея, на открытии демонстрирует не достижения в промышленности, а национальную культуру.

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