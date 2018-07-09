Поражение, за которое все благодарят: как уральская столица болела за сборную

Красиво вышли из игры. Сборная России не смогла пробиться в полуфинал Мундиаля, уступив хорватам в серии пенальти. Но болельщиков, которых у наших футболистов заметно прибавилось, это поражение не расстроило. По словам екатеринбуржцев, следивших за матчем у экранов телевизоров, в спортбарах и фан-зоне, команде чуть-чуть не хватило не мастерства, а везения. Матч Россия-Хорватия стал самой рейтинговой трансляцией в стране — в среднем, ее посмотрел каждый пятый телезритель. И это не удивительно — наша сборная по футболу впервые вышла в четвертьфинал Чемпионата мира. Соперники бились на равных, постоянно сравнивая счет — к концу дополнительных таймов на табло была ничья 2-2. Все решилось в послематчевой серии пенальти, в которой россияне все-таки уступили хорватам. Но фанаты этот результат приняли «на ура» — спортсмены, которые сами не могли сдержать слез, все равно выглядели победителями.