Мундиаль превратился в чемпионат Европы

Как бы там ни было: вся страна благодарит сборную за подаренные эмоции. Российские болельщики, наконец, поверили в команду, и даже поражение эту веру не пошатнуло. К тому же ФИФА уже назвала наших футболистов лучшей командой в защите по итогам выступлений на мундиале. Фанаты благодарят спортсменов не только за игру, но и за давно не испытываемое чувство гордости. Не привыкший к всенародной любви, Артем Дзюба после последнего матча растрогался до слез.