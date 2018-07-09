Мундиаль превратился в чемпионат Европы

За золотой кубок ФИФА спор продолжат команды исключительно Старого света

Как бы там ни было: вся страна благодарит сборную за подаренные эмоции. Российские болельщики, наконец, поверили в команду, и даже поражение эту веру не пошатнуло. К тому же ФИФА уже назвала наших футболистов лучшей командой в защите по итогам выступлений на мундиале. Фанаты благодарят спортсменов не только за игру, но и за давно не испытываемое чувство гордости. Не привыкший к всенародной любви, Артем Дзюба после последнего матча растрогался до слез.

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