Забытые в Мурзинском: семья живет в заброшенном поселке

Затерявшиеся во времени. 15 лет семья живет в заброшенном поселке под Екатеринбургом. Местные давно разъехались, а эти трое — муж с женой и их сын -так и продолжают коротать свой век в ветхом бараке. Они бы и рады переехать поближе к людям, но документов на жилье у них нет. А значит рассчитывать на расселение из аварийного дома в комфортные условия забытая семья не может.