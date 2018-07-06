Старый новый оперный: екатеринбургский театр оперы и балеты сменил вековое имя

Правда, такое название будет использоваться только в афишах и рекламных материалах. Официально старейший театр города сохранит прежнее название. Создать новый бренд и логотип труппу подтолкнул выход на международную сцену. По замыслу создателей логотипа, новый стиль отражает статус оперного театра: расположенного в индустриальном городе, уважающего академические традиции, но открытого для современных веяний. К тому же новое название короткое, емкое и легко произносится. Под новым брендом театр впервые проведет фестиваль нового академического искусства «Урал Опера Балет Фест». Он будет посвящен 200-летию основателя русского балета Мариуса Петипа. Откроется фестиваль мировой премьерой балета «Приказ Короля» в постановке Вячеслава Самодурова.