Старый новый оперный: екатеринбургский театр оперы и балеты сменил вековое имя

С нового сезона он будет называться «Урал Опера Балет»

Правда, такое название будет использоваться только в афишах и рекламных материалах. Официально старейший театр города сохранит прежнее название. Создать новый бренд и логотип труппу подтолкнул выход на международную сцену. По замыслу создателей логотипа, новый стиль отражает статус оперного театра: расположенного в индустриальном городе, уважающего академические традиции, но открытого для современных веяний. К тому же новое название короткое, емкое и легко произносится. Под новым брендом театр впервые проведет фестиваль нового академического искусства «Урал Опера Балет Фест». Он будет посвящен 200-летию основателя русского балета Мариуса Петипа. Откроется фестиваль мировой премьерой балета «Приказ Короля» в постановке Вячеслава Самодурова.

Также в разделе Культпросвет

Лиза Монеточка в Екатеринбурге
25.06.2018
Лиза Монеточка в Екатеринбурге
Как создать хит? В Екатеринбурге заработал первый в России лагерь для музыкантов
25.06.2018
Как создать хит? В Екатеринбурге заработал первый в России лагерь для музыкантов
Екатеринбург футбольный: в городе открылась необычная выставка
25.05.2018
Екатеринбург футбольный: в городе открылась необычная выставка
Капремонт хуже вандалов: участники «Стенограффии» переживают за работы
19.06.2018
Капремонт хуже вандалов: участники «Стенограффии» переживают за работы
Сегодня
Старый новый оперный: екатеринбургский театр оперы и балеты сменил вековое имя