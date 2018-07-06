Разочарование сезона: проблемы «Натали Турс» ударили по репутации всей отрасли

Многие клиенты компании узнали плохие новости уже на отдыхе

Эта Натали уже не сможет утолить ничьи печали. В российском союзе туриндустрии сообщили, что финансовых гарантий для выплаты всем пострадавшим не хватит. Компания успела продать россиянам 10 тысяч туров общей стоимостью около 15 миллионов долларов. Порядка полутора тысяч путевок купили уральцы. Теперь многие из них осаждают пороги офисов компании, чтобы вернуть свои деньги.

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Разочарование сезона: проблемы «Натали Турс» ударили по репутации всей отрасли