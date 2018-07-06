Прогнозы на матч Россия-Хорватия

Есть ли у сборной шансы на победу?

И сейчас о грустном. Чемпионат мира по футболу, проходящий в России, близится к финалу. Остались последние восемь матчей, один из которых несколько минут назад стартовал в Нижнем Новогороде. Но час «ИКС» для всех российских болельщиков наступит завтра, когда наша сборная выйдет на поле стадиона «Фишт» в Сочи — чтобы побороться за путевку в полуфинал с командой Хорватии. Кстати, ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян: 56% опрошенных верят в победу России в этом матче и только 14% надеются, что сборная нашей страны дойдет до финала. Посмотрим!

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Прогнозы на матч Россия-Хорватия