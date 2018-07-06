Море на час: сильнейший ливень с градом обрушился на Екатеринбург

Как горожане пережили непогоду, и какие развлечения нашли на затопленных улицах

Несколько неприятных минут вчера пережили те, кто вечером оказался на улице без зонта. Сильнейший ливень с градом прошел в Екатеринбурге. Ливнёвка с таким объемом справиться не смогла, поэтому многие улицы и тротуары превратились в подобие венецианских каналов. Горожане в соцсетях шутят, что все автомобилисты города на час превратились в капитанов маломерных судов.

Также в разделе Стихия

МЧС предупредило свердловчан об очередном шторме
24.05.2018
МЧС предупредило свердловчан об очередном шторме
Как получить компенсацию после урагана?
24.05.2018
Как получить компенсацию после урагана?
Урал встретил фанатов из Франции и Перу ливнем и молниями
21.06.2018
Урал встретил фанатов из Франции и Перу ливнем и молниями
И грянул гром: в регионе продлено штормовое предупреждение
05.07.2018
И грянул гром: в регионе продлено штормовое предупреждение
Сегодня
Море на час: сильнейший ливень с градом обрушился на Екатеринбург