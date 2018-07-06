Море на час: сильнейший ливень с градом обрушился на Екатеринбург

Несколько неприятных минут вчера пережили те, кто вечером оказался на улице без зонта. Сильнейший ливень с градом прошел в Екатеринбурге. Ливнёвка с таким объемом справиться не смогла, поэтому многие улицы и тротуары превратились в подобие венецианских каналов. Горожане в соцсетях шутят, что все автомобилисты города на час превратились в капитанов маломерных судов.