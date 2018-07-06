Готовь школу летом: в Екатеринбурге началась приемка учебных заведений

Потребность в дополнительном здании для начальной школы возникла из-за бейби бума. Детей в Кировском районе становится все больше. Чтобы не учить их в две смены, власти города решили увеличить вместимость гимназии. Пока место будущего пристроя поросло травой. Но вскоре здесь появится не только новое здание, но и стадион. Их строительство запланировано до 2020 года. Благодаря новым классам, все местные школьники через пять лет смогут обучаться в одну смену. Кроме того, администрация города ведет переговоры с Министерством обороны по передаче 47ой гимназии участка на перекрестке Блюхера-Данилы Зверева. Здесь должна появиться еще одна школа на тысячу детей. Если удастся решить все земельные вопросы, фундамент для здания заложат через три года.