Администрация Екатеринбурга остановила прием документов на пост мэра

В последний день резюме успели подать еще несколько екатеринбуржцев

Теперь в списке претендентов 22 человека. Среди них депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Максим Котляров, вицемэр Алексей Кожемяко. Кандидаты разных возрастов и профессий. Так, на пост мэра претендуют юрист, журналист, экономист, директор турагентства и даже массажист. Теперь комиссии предстоит внимательно изучить каждое резюме и встретиться с кандидатами лично. Собеседования пройдут уже в конце июля. Ну, а имя нового мэра станет известно лишь осенью.

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