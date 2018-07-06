Администрация Екатеринбурга остановила прием документов на пост мэра

Теперь в списке претендентов 22 человека. Среди них депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Максим Котляров, вицемэр Алексей Кожемяко. Кандидаты разных возрастов и профессий. Так, на пост мэра претендуют юрист, журналист, экономист, директор турагентства и даже массажист. Теперь комиссии предстоит внимательно изучить каждое резюме и встретиться с кандидатами лично. Собеседования пройдут уже в конце июля. Ну, а имя нового мэра станет известно лишь осенью.