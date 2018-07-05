В Екатеринбург привезли картину, запечатлевшую последние дни жизни царской семьи

Работу художника выставили в преддверии Царских дней. В свое время она была первым экспонатом Уральского Музея Революции, который открыли в доме Ипатьевых. Полотно имеет поистине уникальную историю. В 27-ом году его заказал один из организаторов расстрела семьи Романовых. Художник консультировался с очевидцами, изучал подробные описания паровоза, на котором прибыла в Екатеринбург царская семья, и даже детали их одежды. Но картине не удалось долго провисеть в музее. Ведь изображенные на ней большевики были репрессированы. Но сейчас рассмотреть ее может каждый. Выставка будет работать в музее истории Екатеринбурга с пятого по 12 июля