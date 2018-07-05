Последние пошли: прием документов на должность главы Екатеринбурга завершается

К 11-ти конкурентам действующего вице-мэра Алексея Кожемяко добавились еще двое

На пост претендуют областной чиновник Александр Высокинский и доцент горного университета Виктор Карпов. Напомню, завтра в 17:00 прием заявок на участие в конкурсе завершится. На сегодняшний день на кресло мэра претендуют уже 15 человек. Им предстоит пройти непростой отбор. Сперва комиссия проведет с кандидатами собеседования — этот этап намечен на 25 июля. По итогам будут отобраны всего несколько человек. Победителя из числа финалистов будет выбирать уже городская дума нового созыва, которую сформируют в начале сентября.

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