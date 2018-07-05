Почти 9 000 жителей на 16 квадратных метрах

Суд рассматривает дело о «резиновой» квартире на Баумана

На протяжении нескольких лет собственник жилья без ограничения ставил на учет мигрантов. Однако в миграционном отделе на количество закрывали глаза. В один момент этот факт настолько возмутил прокуратуру, что дело приобрело федеральную огласку. Теперь владельцу квартиры грозит до 3-х лет лишения свободы и внушительный штраф, а стражам порядка — внутреннее расследование.

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