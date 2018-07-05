На старт! На Мундиале начинаются самые важные матчи

Россиян, конечно, больше всего интересует поединок с Хорватией

Пока на чемпионате затишье перед бурей, есть время подвести промежуточные итоги. Тем более, что в состоявшихся встречах были установлены сразу несколько рекордов первенств планеты. В частности, никогда еще на мундиале не пробивалось 24 пенальти. Прежнее достижение — 18 одиннадцатиметровых. Ловить мячи тоже стали чаще: нынче вратарям удалось отбить аж 6 атак.

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На старт! На Мундиале начинаются самые важные матчи