Коллекторы угрожают многодетной семье из-за просроченного кредита

Угрожают расправой, порчей имущества и репутации

Пять лет назад глава семьи, еще до рождения детей, не погасил долг по кредитной карте в одном из банков. И вот настал час расплаты. Вместе с пени сумма долга на сегодняшний день превысила 100 тысяч рублей. Чтобы вернуть их, кредиторы обратились к коллекторам. А те, видимо, по старой памяти закрыли глаза на недавно принятый закон о коллекторской деятельности — и используют запрещенные приему.

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