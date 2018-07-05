Коллекторы угрожают многодетной семье из-за просроченного кредита

Пять лет назад глава семьи, еще до рождения детей, не погасил долг по кредитной карте в одном из банков. И вот настал час расплаты. Вместе с пени сумма долга на сегодняшний день превысила 100 тысяч рублей. Чтобы вернуть их, кредиторы обратились к коллекторам. А те, видимо, по старой памяти закрыли глаза на недавно принятый закон о коллекторской деятельности — и используют запрещенные приему.