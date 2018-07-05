И грянул гром: в регионе продлено штормовое предупреждение

Синоптики говорят о вероятности новых гроз

Горожане не жалуются — непогода многих вдохновила на творчество. Люди делятся с друзьями в прямом смысле яркими и пугающе красивыми фотографиями. Очередная массовая фотосессия состоялась накануне. Вечернюю грозу фотолюбители снимали как на мобильные телефоны, так и на профессиональные камеры. Поймать момент успели все желающие — молнии прорезали сизое небо десятки раз. Главное — успеть нажать на кнопку и выбрать эффектный ракурс. Так, чаще всего на снимках засветились церковь в Академическом районе и небоскреб Высоцкий. Сама же гроза обернулась для города локальными потопами, кратковременными перебоями с электричеством и пробками

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