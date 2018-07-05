Езда без правил: автоледи пила водку прямо в машине ДПС

Невиданную наглость продемонстрировала после аварии женщина в Лексусе. Сев за руль пьяной, она снесла одну машину и три дерева. А после — стала просить помощи у сотрудников ГИБДД. Что так расстроило автомобилистку, инспекторы поняли не сразу. Нетрезвая женщина с растекшейся тушью просила найти ее ребенка. Но где примерно она его оставила, ответить не смогла. Водитель вообще плохо отражала действительность: с трудом держалась на ногах и даже не заметила, что врезалась в легковушку. Пострадавшая рассказала, что получила удар сзади, когда притормозила у «зебры». После этого виновница ДТП выехала на тротуар и снесла несколько деревьев. От серьезных травм лихачку спасли подушки безопасности. Проходить медосвидетельствование женщина отказалась, вместо этого допила бутылку крепкого спиртного прямо в патрульной машине.