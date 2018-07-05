Электронный Акинфеев: программисты превратили футболистов в роботов

На поле для роботов правила футбола упразднены, а все схемы нападения прописаны разработчиками. И весьма успешно. В этом году местные техники заняли 3-е место на всероссийском первенстве. Дзюбу с Акинфеевым сегодня не узнать. Матч четвертьфинала за российский футболистов играют роботы. Правда, на поле от команды вместо 11 всего два футболиста. Но накал страстей от этого ничуть не меньше. Болельщики волнуются как на настоящем стадионе, ведь исход матча непредсказуем. Роботы сами выбирают тактику.