Екатеринбуржцы спасли раненого птенца сапсана

Сейчас соколенок проходит реабилитацию в центре для диких птиц. А его спасители ждут не дождутся, когда птенец вернётся в небо. Маленькому сапсану теперь точно бояться нечего. Он жив, почти здоров и в окружении сородичей. В центр реабилитации хищных птиц птенца привезли с подозрением на перелом крыла. Краснокнижного пернатого у подножия высотки нашел прохожий.