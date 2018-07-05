Екатеринбуржцы спасли раненого птенца сапсана

Очевидно, тот пытался научиться летать

Сейчас соколенок проходит реабилитацию в центре для диких птиц. А его спасители ждут не дождутся, когда птенец вернётся в небо. Маленькому сапсану теперь точно бояться нечего. Он жив, почти здоров и в окружении сородичей. В центр реабилитации хищных птиц птенца привезли с подозрением на перелом крыла. Краснокнижного пернатого у подножия высотки нашел прохожий.

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Екатеринбуржцы спасли раненого птенца сапсана