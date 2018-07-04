Зверская жара: как пережить зной тем, кто не может снять шубу

В азарт, похоже, входит и уральское лето. Показатели на термометре, в среднем, на 4 градуса выше нормы. Аномальная жара, которая уже больше недели стоит в городе, стала реальной проблемой для животных с длинной шерстью и многих обитателей Екатеринбургского зоопарка. Владельцам приходится искать неожиданные способы избавления питомцев от перегрева и теплового удара, а в зоопарке для этой цели готовят специальный фруктово-овощной лед, укрытия и комплекс водных процедур.