В селе Кунарское четверо детей отравились найденными на улице таблетками

Одна из девочек нашла таблетки в мусорном контейнере и угостила ими друзей на игровой площадке. В пакете оказалось больше двадцати разновидностей сильнодействующих препаратов. Теперь врачам предстоит определить кто, что и в каком количестве съел. То, что детям плохо, заметила одна из мам. Женщина вызвала бригаду «скорой помощи». Обследовав пациентов, медики решили доставить троих из них в областную детскую клиническую больницу в Екатеринбург. На всякий случай.