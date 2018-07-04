В селе Кунарское четверо детей отравились найденными на улице таблетками

Из местной больницы пострадавших пришлось доставить в Екатеринбург

Одна из девочек нашла таблетки в мусорном контейнере и угостила ими друзей на игровой площадке. В пакете оказалось больше двадцати разновидностей сильнодействующих препаратов. Теперь врачам предстоит определить кто, что и в каком количестве съел. То, что детям плохо, заметила одна из мам. Женщина вызвала бригаду «скорой помощи». Обследовав пациентов, медики решили доставить троих из них в областную детскую клиническую больницу в Екатеринбург. На всякий случай.

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